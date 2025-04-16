И данная ситуация станет актуальной уже в течение ближайших трёх лет.

Стартап Li Auto (Lixiang) является одним из двух автопроизводителей в Китае, которому удаётся продавать машины с тяговыми электродвигателями с прибылью. Правда, в отличие от менее удачливых соотечественников, Li Auto выпускает главным образом последовательные гибриды, которые не требуют оснащения ёмкими и дорогостоящими тяговыми аккумуляторами. Так или иначе, цитируемые CarNewsChina китайские эксперты считают, что даже Li Auto не сможет в ближайшие три года выжить, не объединившись с кем-то из конкурентов. Аналогичную судьбу предрекают и компаниям Nio и XPeng, которые формально тоже являются стартапами.

Источник изображения: Lixiang

Доводы профессора шанхайского Университета Тунцзи Чжу Сикана (Zhu Xican) в этой сфере весьма просты. По его мнению, при нынешней конъюнктуре китайского рынка на вымирание или консолидацию обречён каждый производитель электрифицированных машин, выпускающий ежегодно не более 2 млн транспортных средств. Расходы на разработку новых моделей и технологий при таких тиражах окупить невозможно, и дальше ситуация будет только усугубляться.

Рыночный успех Li Auto не был безупречным, как поясняет профессор. На ранних этапах развития компания слишком увлеклась программной составляющей и меньше внимания уделяла «железу», что и привело к возникновению проблем, которые пришлось устранять за счёт приглашённых из более опытных автопроизводителей руководителей. Китайские аналитики также считают, что Li Auto только предстоит повторить успех своих гибридов при помощи «чистокровных» электромобилей, но сам по себе такой сценарий ещё не гарантируется. Зато если у Li Auto всё получится на рынке электромобилей, то компания сможет не только увеличить свою долю рынка, но и нарастить выручку и прибыль. Серьёзной угрозой для мелких китайских автопроизводителей остаётся и набирающий могущество BYD.

Легко подсчитать, что при пороге безубыточности на уровне продажи 2 млн машин в год на китайском внутреннем рынке остаётся место лишь для десяти игроков, поскольку ежегодно в КНР продаётся около 20 млн легковых автомобилей. Впрочем, определённым потенциалом обладают и экспортные рынки, но прочие страны склонны защищать национальный автопром (при его наличии) от экспансии китайских марок, как это видно на примере США и ЕС. Примерами производителей с хорошей репутацией на китайском рынке электромобилей являются Tesla и недавно вышедшая на него Xiaomi, которой местные потребители доверяют, глядя на её достижения в сфере выпуска электронных устройств и бытовой техники.