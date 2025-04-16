Попытки Дональда Трампа (Donald Trump) оживить американскую полупроводниковую промышленность за счёт повышения таможенных пошлин окажут негативное влияние на бизнес местных производителей специализированного оборудования, как заявили участники рынка в ходе консультаций с чиновниками в Вашингтоне, которые длились в течение нескольких дней на прошлой неделе. На факт проведения таких переговоров сослались представители Reuters.
В США базируются и выпускают своё оборудование как крупные компании типа KLA, Lam Research и Applied Materials, так и множество более мелких. В случае введения повышенных таможенных пошлин им придётся не только искать альтернативные пути поставки необходимых для выпуска своей продукции компонентов и материалов, но и столкнуться с ростом цен на неё. С точки зрения экспорта оборудования из США это будет означать, что за пределами страны оно будет менее конкурентоспособным по сравнению с продукцией поставщиков из Нидерландов, Японии и Китая. Кроме того, администрирование новых пошлин и экспортных ограничений потребует дополнительных затрат от поставщиков оборудования.
Всё это приведёт к тому, как подсчитали участники рынка, что крупные компании типа перечисленных выше будут каждая терять по $350 млн, и совокупные потери только трёх крупнейших игроков американского рынка достигнут $1 млрд в год и более. Как повлияют эти доводы на позицию американских властей, пока сказать сложно, но чиновникам придётся учитывать интересы национальных производителей при формировании правил импорта необходимых им комплектующих.