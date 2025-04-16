И теперь пытаются договориться с властями США об их смягчении.

Попытки Дональда Трампа (Donald Trump) оживить американскую полупроводниковую промышленность за счёт повышения таможенных пошлин окажут негативное влияние на бизнес местных производителей специализированного оборудования, как заявили участники рынка в ходе консультаций с чиновниками в Вашингтоне, которые длились в течение нескольких дней на прошлой неделе. На факт проведения таких переговоров сослались представители Reuters.

Источник изображения: KLA

В США базируются и выпускают своё оборудование как крупные компании типа KLA, Lam Research и Applied Materials, так и множество более мелких. В случае введения повышенных таможенных пошлин им придётся не только искать альтернативные пути поставки необходимых для выпуска своей продукции компонентов и материалов, но и столкнуться с ростом цен на неё. С точки зрения экспорта оборудования из США это будет означать, что за пределами страны оно будет менее конкурентоспособным по сравнению с продукцией поставщиков из Нидерландов, Японии и Китая. Кроме того, администрирование новых пошлин и экспортных ограничений потребует дополнительных затрат от поставщиков оборудования.

Всё это приведёт к тому, как подсчитали участники рынка, что крупные компании типа перечисленных выше будут каждая терять по $350 млн, и совокупные потери только трёх крупнейших игроков американского рынка достигнут $1 млрд в год и более. Как повлияют эти доводы на позицию американских властей, пока сказать сложно, но чиновникам придётся учитывать интересы национальных производителей при формировании правил импорта необходимых им комплектующих.