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Новости Hardware Алексей Сычёв
В марте Apple вывезла самолётами из Индии iPhone почти на рекордные $2 млрд
Все они были оправлены в США.

Как удалось выяснить Reuters по данным официальной таможенной статистики, компания Apple в прошлом месяце в ожидании новых импортных тарифов в США успела вывезти из Индии продукции на общую сумму почти $2 млрд, что является рекордом для данного направления логистики. Не менее шести самолётов, гружённых примерно 600 тоннами iPhone местной сборки, были отправлены из Индии в Чикаго, Лос-Анджелес и Нью-Йорк.

Источник изображения: Apple

Основная часть экспорта из Индии в США в прошлом месяце пришлась на предприятия Foxconn, которые на территории данной южноазиатской страны выпускают iPhone 13, 14, 16 и 16e. Этот подрядчик Apple отгрузил в марте из Индии в США продукции на общую сумму $1,31 млрд, обновив месячный рекорд. Обычно такое количество смартфонов Foxconn отправлял в течение двух месяцев. Всего с начала фискального года, который как раз завершился в марте текущего календарного, Foxconn удалось отправить в США из Индии смартфонов на общую сумму $5,3 млрд.

Tata Electronics отгрузила в США из Индии по итогам марта $612 млн, что на 63% больше, чем в феврале. Этот подрядчик снабжает Apple смартфонами iPhone 15 и 16. С целью ускорения поставок iPhone из Индии в США компании Apple пришлось договориться об упрощении процедуры таможенного оформления, длительность которой для указанных партий смартфонов была сокращена с 30 до 6 часов.

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#сша #apple #индия #foxconn #экспорт #apple iphone #тарифы трампа #tata group
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