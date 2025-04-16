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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США всё же запретили NVIDIA поставлять ускорители H20 в Китай
Никакой сделки в обмен на инвестиции, как получается, не было.

Ещё недавно в сердцах верящих в справедливость политики Дональда Трампа (Donald Trump) теплилась надежда на сохранение за NVIDIA права поставлять в Китай ускорители вычислений H20 с архитектурой Blackwell, но из опубликованного компанией официального документа стало известно, что «в течение неопределённого периода в будущем» ей для этого потребуется экспортная лицензия, выдаваемая Министерством торговли США. Точнее говоря, исходя из практики введения подобных ограничений ранее, не выдаваемая в подавляющем большинстве случаев.

Источник изображения: NVIDIA

В пользу почти полного запрета на поставку ускорителей H20 в Китай говорит и заявление NVIDIA о необходимости списать по итогам текущего квартала $5,5 млрд в виде складских запасов ускорителей данной модели и возвращаемых средств по невыполненным контрактам. Аналитики Bloomberg Intelligence рассчитывают, что по итогам фискального года в целом NVIDIA лишится от $14 до $18 млрд выручки. Акции компании на фоне таких новостей упали в цене более чем на 6%. Гонконг, Макао, Сирия, Судан, КНДР, Иран и Куба также попали в перечень стран и административных районов, в которые NVIDIA не может поставлять H20 без экспортной лицензии. AMD в результате новых ограничений лишилась права отгружать в Китай свои ускорители Instinct MI308, о существовании которых до этого было мало что известно.

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#amd #nvidia #сша #китай #h20 #экспортные ограничения
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