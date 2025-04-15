Они пойдут в серию с 2027 года.

Илону Маску (Elon Musk) более пяти лет удалось договориться с китайскими властями о строительстве предприятия в Шанхае по выпуску электромобилей, которым американская компания Tesla владела единолично, тогда как все прочие автопроизводители при выходе на китайский рынок с целью локализации выпуска вынуждены были создавать совместные предприятия с местными компаниями. Опыт Tesla намерено повторить люксовое подразделение Toyota Motor, выпускающее машины под маркой Lexus. Как сообщает CnEVPost, оно недавно приобрело участок земли в Шанхае, на котором собирается построить предприятие по выпуску электромобилей, полностью себе принадлежащее. Соответствующие послабления в китайском законодательстве были внедрены в 2022 году.

Источник изображения: Lexus

За участок земли площадью около 1,13 млн кв.м на юго-западе Шанхая Lexus пришлось отдать $185 млн. Сделка была оформлена первого апреля, что не отменяет всей серьёзности намерений Lexus по локализации выпуска электромобилей для китайского рынка. Импортируемые машины получаются слишком дорогими, а конкуренция на китайском рынке велика, поэтому без локализованных и электрифицированных моделей Lexus просто не сможет удержаться на китайском рынке, который является крупнейшим в мире.

Вид разрешённого использования позволяет Lexus наладить в Шанхае на указанном участке не только выпуск электромобилей, но и тяговых батарей для них. Это будет актуально в том случае, если материнская корпорация Toyota Motor всё же разработает передовые твердотельные аккумуляторы, которые обещает запустить в серию до конца этого десятилетия. Первые электромобили Lexus китайской сборки появятся в 2027 году. Местное предприятие рассчитано на ежегодный выпуск 100 000 электромобилей.