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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD показала первые 2-нм чипы, изготовленные TSMC
Они получили бывшее в употреблении обозначение Venice.

На Тайвань, как можно понять из официального пресс-релиза, глава AMD Лиза Су (Lisa Su) отправилась не просто так, а с целью демонстрации кремниевой пластины с первыми 2-нм компонентами, выпущенными по её заказу местной компанией TSMC. В следующем году эти 2-нм чиплеты войдут в состав процессоров EPYC шестого поколения, известных под условным обозначением Venice. Напомним, что ранее AMD так называла 90-нм процессоры Athlon 64 в исполнении Socket 939, но с новыми серверными EPYC их путать не следует.

Источник изображения: AMD

Одновременно Лиза Су подтвердила, что TSMC приступает к производству компонентов процессоров EPYC текущего поколения на своём предприятии Fab 21 в Аризоне. По всей видимости, речь идёт о 4-нм технологии, поскольку 2-нм техпроцесс до американских предприятий TSMC доберётся лишь через несколько лет. По крайней мере, с идеологической точки зрения демонстрация готовности первых 2-нм компонентов для AMD является определённой победой. TSMC приступит к массовому производству 2-нм чипов до конца этого года, но соответствующие процессоры AMD выйдут только в следующем году.

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#amd #литографическое производство #tsmc #тайвань #2-нм полупроводники #venice
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