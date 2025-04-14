Великобритания также удостоилась подобных мер.

Пока эксперты предрекают рост стоимости игровых консолей на 40% в США из-за неизбежного введения новых импортных тарифов, компания Sony решила руководствоваться принципом «война всё спишет», и с понедельника подняла цены на PlayStation 5 в Европе, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии примерно на четверть. Данный сложный для корпорации шаг был сделан из-за влияния инфляции и колебаний валютных курсов.

Источник изображения: Sony

Примечательно, что более молодая консоль PlayStation 5 Pro повышения цен пока избежала, да и в указанных выше регионах её предшественница дорожала неравномерно. Например, в Европе и Великобритании без изменений осталась стоимость варианта консоли с приводом для чтения оптических дисков. Цифровая версия при этом подорожала до 500 евро в Европе и до 430 фунтов стерлингов в Великобритании. Увеличилась и стоимость привода Disc Drive, который в Европе отныне стоит 80 евро, а в Великобритании 70 фунтов стерлингов. Хотя речи о повышении цен в США пока нет, Sony предупреждает, что на африканском континенте и на Ближнем Востоке стоимость её консоли PlayStation 5 также может вырасти уже на этой неделе.