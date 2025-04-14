Расслабляться не надо, война идёт (торговая).

Возможно, предшественник Трампа на посту президента США и позволял себе длительное время находиться в отпуске, но действующий глава американского правительства работает в напряжённом графике. Импровизированные пресс-конференции он регулярно устраивает на борту президентского авиалайнера, и вчера он заявил, как отмечает Reuters, что на этой неделе поведает о таможенных пошлинах на полупроводниковые компоненты, которые недавно освободил от ввоза в страну по общим правилам.

Источник изображения: Apple

Как добавил американский президент, некоторые компании сектора получат особые условия ввоза полупроводниковых компонентов в США. Министр торговли Говард Лютник (Howard Lutnick) ранее в интервью ABC подчеркнул, что полупроводниковые компоненты и электронные устройства подвергнутся особым тарифам на ввоз в США через месяц или чуть большее время. То есть, не приходится сомневаться, что власти страны не оставят без внимания импорт электроники и компонентов, просто для формирования отдельных правил им потребуется дополнительное время.