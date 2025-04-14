Как минимум, в силу двух причин.

Утро понедельника оптимально подходит для использования «заповедных» новостей, пролежавших на японских информационных ресурсах с конца марта. Информационное агентство NHK сообщило, что TSMC так и не приступила к строительству своего второго японского предприятия, которое должно было наладить выпуск 6-нм продукции через несколько лет. Первоначально планировалось, что его возведение стартует в первом квартале текущего года. Теперь TSMC рассчитывает начать строительство до конца года, и в официальных комментариях подчёркивает, что не отказывается от соответствующих намерений.

Источник изображения: TSMC

Из неофициальных источников стало известно, что причиной задержки могли стать два фактора. Во-первых, TSMC вполне могла заложить в проект использование более продвинутой литографии, чем планировалось изначально. Во-вторых, предприятия совместной с Sony и Denso структуры JASM в известной степени ориентируются на потребности японской автомобильной промышленности, а она сейчас находится в не самом простом положении. Трамп своими пошлинами заманивает производителей в США, на азиатском рынке усиливается конкуренция с китайскими автопроизводителями, поэтому TSMC и не спешит наращивать выпуск полупроводниковых компонентов для автопрома на территории Японии.