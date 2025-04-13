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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA стала крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции по версии Gartner
Компания Intel при этом поменялась с ней местами и оказалась на третьем.

На протяжении многих лет крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции в мире считалась южнокорейская компания Samsung Electronics, стабильно получавшая этот статус за счёт своего влияния на рынок микросхем памяти. По версии Gartner, в прошлом году её впервые потеснила NVIDIA, обойдя по величине выручки и поднявшись сразу с третьего на первое место с долей рынка 11,7%.

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Источник изображения: Gartner

Выручка NVIDIA в прошлом году, как сообщают представители Gartner, поднялась на 120% до $76,7 млрд, что значительно превышает рост выручки Samsung на 60,8% или достигнутый отраслью в целом рост выручки на 21%. Кстати, с первого места не третье скатилась компания Intel, которая по итогам прошлого года нарастила выручку на скромные 0,8%. Хорошо зарабатывающая на поставках HBM для нужд NVIDIA южнокорейская SK hynix поднялась с шестого на четвёртое место, продемонстрировав рост выручки на 91,5% до $44,2 млрд. В целом производители памяти по итогам прошлого года увеличили свою выручку на 73,4%. Все поставщики полупроводниковой продукции сообща выручили $655,9 млрд.

#intel #nvidia #samsung #аналитика #полупроводники #финансы #sk hynix #gartner
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