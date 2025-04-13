Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Индии теперь собирается 20% всех iPhone, продаваемых в мире
А ещё недавно этот показатель едва достигал 15%.

По данным агентства Bloomberg, по итогам завершившегося в марте фискального года в Индии было собрано iPhone на общую сумму $22 млрд, что почти на 60% больше результата предыдущего фискального года. Из них на экспорт были отправлены смартфоны Apple на общую сумму $17,4 млрд.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Источник изображения: Apple

По сути, теперь каждый пятый iPhone собирается в Индии, хотя до этого на долю индийской сборки приходилось около 15% смартфонов Apple, продаваемых во всём мире. Стране удалось стать серьёзной альтернативой Китаю, но пока оставшиеся 80% смартфонов Apple собираются преимущественно в КНР, говорить о заметном снижении зависимости бизнеса компании от главного геополитического оппонента США рано. Освободив не давно электронные устройства от повышенных импортных пошлин, президент Дональд Трамп (Donald Trump) снял остроту проблемы, но это не значит, что Apple не продолжит свою миграцию за пределы Китая. Кстати, на внутреннем рынке Индии компания по итогам фискального года выручила около $8 млрд, в сегменте смартфонов её продукция занимает почти 8%.

#смартфоны #apple #индия #apple iphone
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Что не так с игровыми видеокартами, и действительно ли NVIDIA много лет водит геймеров за нос
24
Тестируем i7-10875H + RTX 3060 в игре Control и почему AMD это неразумный выбор для игр
17
Игры за копейки - геймерские лайфхаки для Steam и Xbox
2
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
20
Душевная подборка недооцененных игр — конкурент Counter Strike и пингвины с пушками. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
05:41
Видно-то видно, это уровень пространства DCI-P3 которое сейчас распространено на технике яблочников и OLED смартфонах, но оно вам надо если вы пилите контент, смотрите киношки в HDR, занимаетесь каким...
Корейские разработчики предложили многослойные наночастицы, которые обеспечат 133% sRGB
Эдуард Кузнецов
04:43
Уитков потомственный дипломат и известный интелектуал, результаты встречи очевидны.
Путин встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге
Эдуард Кузнецов
04:38
Интересно, что же хуже, повышенные пошлины или полный запрет изза вторички.
Торговый конфликт между КНР и США позволит Пекину не бояться вторичных санкций за торговлю с РФ
Маэстро
04:05
пипец у меня пичот. зарубился с мразотой
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Андрей Патуринский
02:54
Амудэ тормози. Интел ещё прошлое овно не разгребло, а вы уже новое сыпите. Ппц. Корейцы даже покурить не ходят
Snapdragon 8s Gen 4 опережает Snapdragon 8 Gen 3 в первых тестах производительности
Андрей Патуринский
02:47
Будь там чуть больше расстояние, то ваша гениальная ссылка имела бы смысл. Но увы. Толщина там как раз оптимальная, так как их тепло сразу сбрасывается на ребра, а не гуляет по всему радиатору. Да им ...
VIK-on проанализировал различные версии GeForce RTX 5090 и выделил их сильные и слабые стороны
шопоголик
02:39
Ага, ты первый удалил, а обкакался я.
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Маэстро
02:37
Шопоголик комменты удаляет...как не мужчина. Понял что обкакался :)
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Андрей Патуринский
02:37
Ну это говно бомжа точно будет работать как надо и не мешать прижиму кристалла к охладу. Да и чипы там не такие горячие как в 30 серии
VIK-on проанализировал различные версии GeForce RTX 5090 и выделил их сильные и слабые стороны
Маэстро
02:29
Бог с тобой. Никогда на этом не хайпился. При желании могу, но я не такой человек. Мне не нужна ничья жалость. Я не родился таким, а стал таким. И я был пацаном на «Субару». И я купил её на кровно зар...
Две системы в одном корпусе — мой опыт сборки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем