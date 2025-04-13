А ещё недавно этот показатель едва достигал 15%.

По данным агентства Bloomberg, по итогам завершившегося в марте фискального года в Индии было собрано iPhone на общую сумму $22 млрд, что почти на 60% больше результата предыдущего фискального года. Из них на экспорт были отправлены смартфоны Apple на общую сумму $17,4 млрд.

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Источник изображения: Apple

По сути, теперь каждый пятый iPhone собирается в Индии, хотя до этого на долю индийской сборки приходилось около 15% смартфонов Apple, продаваемых во всём мире. Стране удалось стать серьёзной альтернативой Китаю, но пока оставшиеся 80% смартфонов Apple собираются преимущественно в КНР, говорить о заметном снижении зависимости бизнеса компании от главного геополитического оппонента США рано. Освободив не давно электронные устройства от повышенных импортных пошлин, президент Дональд Трамп (Donald Trump) снял остроту проблемы, но это не значит, что Apple не продолжит свою миграцию за пределы Китая. Кстати, на внутреннем рынке Индии компания по итогам фискального года выручила около $8 млрд, в сегменте смартфонов её продукция занимает почти 8%.