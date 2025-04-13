Автоматика более беспристрастна при выборе маршрутов поездки.

В начале прошлого года компании Uber Technologies и Waymo начали предлагать жителям Майами услуги беспилотных такси через фирменное приложение Uber, что позволило быстро сформировать соответствующую статистику их использования. Как выясняется, в последнюю неделю марта жители Майами при вызове такси через Uber в 20% случаев отдавали предпочтение беспилотной машине, по данным Bloomberg.

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Источник изображения: Waymo

В техасском Остине за первые 27 дней предоставления соответствующих услуг Waymo совершила на 80% больше поездок с пассажирами, чем на сопоставимом этапе начала эксперимента в Сан-Франциско. Различие заключается в том, что в Калифорнии для вызова беспилотных такси Waymo требуется одноимённое приложение этой компании, а в Техасе для этого можно воспользоваться приложением Uber.

До марта этого года клиенты Waymo должны были использовать фирменное приложение для вызова беспилотных такси в Аризоне и двух городах Калифорнии. Доступ к подобным услугам предоставлялся не всем желающим. Летом этого года Waymo намерена запустить услуги беспилотных такси при поддержке Uber в Атланте, штат Джорджия. Пользователи Uber имеют возможность отказаться от поездки на беспилотной машине до того, как заказ будет принят, поскольку тип управления таксомотором отображается в приложении. Впрочем, статистика Майами говорит о том, что многим нравятся поездки в безлюдном такси.