Причём не только деньгами, но и вычислительными мощностями.

В легендарном уже стартапе OpenAI Илья Суцкевер отвечал за научные разработки и формирование стратегии, после ухода из компании он основал собственный стартап SSI, предсказуемо специализирующийся на генеративном искусственном интеллекте. Как сообщает Reuters, стартап Суцкевера привлекает капитал инвесторов с рекордной скоростью и уже сейчас оценивается в $32 млрд.

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Источник изображения: NVIDIA

Недавно в капитал SSI инвестировали NVIDIA и Google, причём последняя одновременно предоставила стартапу доступ к своим облачным вычислительным мощностям, основанным на ускорителях TPU собственной разработки. В отличие от многих конкурентов, полагающихся на архитектуру NVIDIA, стартап SSI старается опираться именно на Google TPU. Компании Apple и Anthropic также интересуются данными ускорителями вычислений, причём последняя попутно использует и процессоры разработки Amazon (AWS). Это не мешает NVIDIA контролировать около 80% рынка ускорителей для систем ИИ, но хотя бы даёт какую-то альтернативу в условиях дефицита вычислительных мощностей.