На новых площадках она развернёт выпуск моделей на новой платформе.

Молодым американским производителям электромобилей приходится не так просто, и некоторые из них вынуждены покидать рынок, даже не начав толком выпускать серийные машины. Поскольку производитель электрических грузовиков Nikola Motor тоже подал на банкротство, его активами выборочно заинтересовалась компания Lucid Motors, выпускающая легковые электромобили премиального уровня и основанная выходцем из Tesla. По данным Electrek, компания Lucid Motors заявила о достигнутом соглашении о покупке некоторых производственных активов Nikola в штате Аризона.

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Источник изображения: Lucid Motors

Технологии, разработки и непосредственно бизнес Nikola при этом новым владельцам производственных мощностей разорившейся компании не достанется. Lucid всего лишь нуждается в предприятиях для производства своих машин. Кроме того, она приобрела здание штаб-квартиры Nikola в Аризоне, а также предложила новую работу более чем 300 сотрудникам разорившегося автопроизводителя. Собственные предприятия Lucid также находились в Аризоне, что и сделало соответствующую сделку разумной. Её сумма оценивается в $30 млн, но не вся часть будет передана именно в денежной форме.