Зато США ничего никому не обещали.

Переключившись некоторое время спустя после инаугурации на свою излюбленную тему противостояния с Китаем, президент США Дональд Трамп (Donald Trump) с начала апреля обменивался с китайской стороной «экономическими пощёчинами» в виде поэтапного повышения импортных пошлин. Начав с умеренных 20%, он к настоящему времени поднял их до 145% и пригрозил серьёзными последствиями, если китайская сторона будет сопротивляться. Как сообщает Bloomberg, от следующего шага Китай не удержался, но дал понять, что он будет последним в этом направлении.

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Источник изображения: Unsplash, Justus Menke

С завтрашнего дня ввоз американских товаров в КНР будет облагаться импортной пошлиной в размере 125% против объявленных недавно 84%. При этом китайские чиновники подчёркивают, что дальнейшее повышение таможенных тарифов не имеет никакого экономического смысла, и если США не остановятся, они тем самым продемонстрируют свою неосмотрительность. В историю мировой экономики дальнейшая эскалация со стороны США может войти под самым комичным статусом, как считают власти Китая. Даже если американские власти продолжат повышать таможенные пошлины, китайская сторона обещает не реагировать на это зеркальными мерами.