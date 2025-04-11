Не факт, конечно, что по передовым техпроцессам.

Расследования американских властей в отношении происхождения 7-нм чипов, оказавшихся в распоряжении китайской Huawei при предполагаемом содействии Sophgo, привели к концу прошлого года к остановке отгрузки продвинутых чипов производства тайваньской TSMC в адрес всех китайских клиентов. Некоторые источники предположили, что южнокорейская Samsung Electronics будет вынуждена последовать примеру конкурента, но издание South China Morning Post сообщило, что Samsung заявила потребителям на рынке КНР, что продолжает обслуживать заказы на выпуск чипов со стороны местных разработчиков в обычном режиме.

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Источник изображения: Samsung Electronics

О каких клиентах в Китае и каких техпроцессах идёт речь, представители китайского подразделения Samsung пояснять не стали, но местный разработчик чипов Fuzhou Rockchip Electronics подтвердил, что продолжает сотрудничать с южнокорейским подрядчиком. Лояльность корейского бизнеса наверняка увеличилась после состоявшейся в конце марта в Пекине встречи руководства Samsung и SK hynix с Си Цзиньпином (Xi Jinping). Примечательно, что исполнительного вице-президента Micron Марка Мёрфи (Mark Murphy) недавно тепло приняли в китайской провинции Шэньси, где расположено крупное предприятие этого американского производителя памяти, находящегося под местными санкциями. Закон запрещает китайским компаниям и организациям использовать память производства Micron на объектах критически важной инфраструктуры КНР, но продукция местного предприятия компании свободно поставляется на экспорт.