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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
До 2021 года нынешний глава Intel был инвестором в капитал китайской SMIC
И даже являлся членом её совета директоров.

Прежде чем покинуть совет директоров Intel на фоне противоречий с руководством компании, нынешний генеральный директор Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) многие годы занимался инвестициями в различные компании, и агентство Reuters определило, что только китайских среди них набралось несколько сотен штук. Вообще, одним из интересных откровений стало участие Лип-Бу Тана в финансировании деятельности SMIC — крупнейшего в Китае контрактного производителя чипов.

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Источник изображения: Intel

Поскольку Тану принадлежат несколько инвестиционных фондов, он напрямую владеет долей в капитале 40 компаний из КНР, а опосредованно связан с несколькими сотнями. От акций некоторых из них он постарался избавиться, чтобы не противоречить требованиям, предъявляемым к генеральному директору Intel — американского производителя чипов, который имеет оборонные контракты в США. В целом же наличие у Лип-Бу Тана акций китайских компаний не является нарушением закона, только если речь не идёт об эмитентах из так называемого «чёрного списка» США.

Как удалось выяснить Reuters, Тан был ранним инвестором в капитал китайской компании SMIC, которая в 2001 году только вставала на ноги. До 2018 года Лип-Бу Тан был членом совета директоров SMIC, и только в январе 2021 года принадлежащий ему фонд Walden International продал принадлежащие ему акции китайского производителя чипов по политическим соображениям.

#intel #smic #лип-бу тан
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