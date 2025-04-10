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Новости Hardware Алексей Сычёв
В Европе водители фургонов Amazon имели возможность попробовать себя в роли парамедиков
Им выдали дефибрилляторы и обучили правилам оказания первой медицинской помощи.

Классический анекдот про таксиста, который всем пассажирам обычно рассказывает про то, что на самом деле является владельцем бизнеса, с осени позапрошлого года претворялся в жизнь в Европе стараниями компании Amazon, пусть и с некоторыми отклонениями от традиционного сюжета. Компания Amazon, как отмечает Bloomberg, снабдила водителей своих развозных фургонов в некоторых городах региона медицинскими дефибрилляторами для оказания экстренной медицинской помощи.

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Источник изображения: Amazon

По логике авторов инициативы Project Pulse, водитель фирменного фургона может оказаться к пострадавшему ближе, чем профессиональные медики, а потому имеет шансы опосредованно ускорить оказание неотложной медицинской помощи. С ноября 2023 года эксперимент проходит в Амстердаме, позже он распространился на Лондон и итальянскую Болонью. Медицинскую технику предоставила компания Philips.

Непосредственно водители оказывать медицинскую помощь оказывать всё равно не могут, поэтому чаще всего их задача сводится к оперативной доставке дефибриллятора к пострадавшему, с которым уже работают профессиональные медики. Процесс использования аппарата максимально автоматизирован. По американской статистике, 9 из 10 пациентов сохраняют жизнь после остановки сердца, если попытки его запустить удачно предпринимаются в течение одной минуты с момента неблагоприятного события. С каждой минутой промедления шансы выжить у таких пациентов снижаются на 10%. Тем не менее, добровольцы из числа водителей фургонов Amazon проходят обучение методам сердечно-лёгочной реанимации и правилам использования дефибриллятора.

По оценкам Amazon, парк из 50 оснащённых таким оборудованием фургонов при работе в обычном режиме на севере населённого пункта масштабов Сиэтла способен сократить время прибытия медицинской помощи на одну минуту, как минимум. В Европе эксперимент всё пришлось свернуть, поскольку необходимые данные были собраны, а местные законы не всегда встают на защиту тех, кто пытается оказывать медицинскую помощь, не имея специального образования и лицензии. Однако, в Нидерландах за шесть месяцев эксперимента помощь со стороны водителей развозных фургонов была оказана 11 раз, причём один раз она помогла спасти чью-то жизнь. В Великобритании подобным оборудованием оснастили водителей фургонов провайдеров связи, в 2021 году за счёт этого удалось спасти одну жизнь. Идея привлечь в подобную «добровольную медицинскую дружину» водителей такси успехом не увенчалась, поскольку они обычно передвигаются с пассажирами на борту и не могут прервать поездку в случае поступления экстренного вызова.

#amazon
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