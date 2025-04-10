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Новости Hardware Алексей Сычёв
Waymo запустит сбор данных для беспилотных такси на улицах Токио
Уже со следующей недели.

Агентство Reuters нашло в себе силы обратить внимание на новость неполитического толка, сообщив о готовности американской компании Waymo со следующей недели запустить в нескольких районах японской столицы свои прототипы беспилотных такси на основе электромобилей Jaguar I-pace, которые будут на первых порах с водителями за рулём собирать необходимую для дальнейшего обучения автопилота информацию.

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Источник изображения: Waymo

Об автоматическом управлении и даже перевозках пассажиров речь пока не идёт, поскольку сперва Waymo нужно накопить критический объём данных для адаптации своего программного обеспечения к особенностям дорожного трафика в Токио, включая левостороннее движение. Пока по избранным районам японской столицы будут ездить 25 прототипов, позже их эксплуатация начнёт осуществляться в сотрудничестве с японскими партнёрами Nihon Kotsu и Go. Это будет первый опыт Waymo по испытанию своих технологий автопилота за пределами США. Когда компания перейдёт к делегированию управления машинами в Токио автоматике, пока не уточняется.

#автопилот #waymo #токио #беспилотные такси
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