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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
OpenAI подала на Илона Маска в суд за преследование
Он пытается навредить её действиями, как убеждены в OpenAI.

Как сообщает Bloomberg, стартап OpenAI на этой неделе обратился в суд с требованием запретить Илону Маску (Elon Musk) осуществлять деятельность, направленную на подрыв и дестабилизацию её бизнеса. Представители OpenAI в поданном иске утверждают, что Маск стремится навредить компании с целью получения выгоды для собственного стартапа xAI, который номинально является конкурентом.

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Источник изображения: OpenAI

Стоявший у истоков OpenAI Маск позже покинул компанию на фоне разногласий с её тогдашним руководством, и в последнее время всячески старается принизить успехи стартапа, создавшего ChatGPT. Для этого миллиардер использует судебные иски, заявления в средствах массовой информации и на страницах социальных сетей. Свои интересы OpenAI намерена отстаивать в суде с привлечением присяжных, как отмечается в иске.

Напомним, что суд по иску Маска к руководству OpenAI, в котором он обвиняет представителей стартапа в отклонении от изначальной гуманитарной миссии в сторону коммерческих целей, должен состояться в марте следующего года. Сама OpenAI пытается изменить свою организационную структуру, чтобы некоммерческая составляющая перестала доминировать над коммерческой, поскольку данная особенность мешает привлекать сторонних инвесторов. Февральская попытка Илона Маска купить OpenAI за $97,4 млрд, по мнению представителей компании, была направлена на снижение её способности привлекать инвесторов и вести с ними переговоры. Даже цена в $97,4 млрд, по мнению представителей OpenAI, была навеяна Маску его любимым фантастическим романом «Взгляд с наветренной стороны» шотландского писателя Иэна Бэнкса (Ian Banks), а потому не могла восприниматься серьёзно, по словам адвокатов. Задрав своей ложной ставкой стоимостную планку, Маск собирался помешать OpenAI привлечь капитал инвесторов, как считают представители истца.

OpenAI также утверждает, что Илон Маск в частных беседах с инвесторами отговаривал их от участия в финансировании проекта Stargate, в рамках которого OpenAI, SoftBank и Oracle намереваются развивать национальную вычислительную инфраструктуру. Интересно, что сам Маск ранее обвинял OpenAI в попытках договориться с инвесторами не поддерживать деньгами конкурентов типа xAI, принадлежащей Маску. На прошлой неделе OpenAI договорилась с SoftBank о привлечении $40 млрд, что оценивает весь бизнес компании в $300 млрд. Это почти в два раза выше, чем было в октябре прошлого года.

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