Компания Roborock продолжает привлекать внимание любителей чистоты своими устройствами для уборки. Одним из таких устройств этого производителя является робот-пылесос Qrevo MaxV. Отличительной чертой данного пылесоса является высокий уровень мощности всасывания в 7000 Па. Это позволит ему без труда справиться с уборкой разных типов поверхности.
Чтобы начать процесс уборки без лишних усилий, можно задействовать интеллектуального голосового помощника. Если вы не хотите наклоняться к пылесосу, можете просто произнести голосовую команду «Привет, Рокки». Чтобы она сработала, подключение к домашней сети Wi-Fi не требуется.
Начав уборку, пылесос способен автоматически распознавать попадающихся на его пути домашних животных. Когда это происходит, он останавливает работу основной щётки и отъезжает в сторону, чтобы не навредить вашему питомцу. К тому же пылесос поддерживает видеозвонки в реальном времени и даже двухстороннее голосовое общение.
Способно устройство распознавать и другие виды препятствий. Благодаря камере RGB и структурированному свету Qrevo MaxV умеет определять 62 типа объектов 20 категорий. Это избавляет от необходимости убирать их с пола во время уборки, поскольку пылесос обойдёт их даже при слабом освещении. Он способен объезжать объекты высотой не менее 3 см и шириной не менее 5 см.
В зависимости от окружения щётка и швабра пылесоса автоматически подстраиваются для повышения эффективности и устранения пятен. Выдвижная швабра FlexiArm Design позволяет избавиться от слепых зон, качественно производя уборку в углах и кромках полов. Швабра обеспечивает уборку на 98,8% площади при погрешности 1,85 мм.
Мытьё полов происходит нагретой до температуры 60°C водой, которая устраняет пятна и любые другие виды загрязнений. Также водой происходит дезинфицирование швабры, что дополнительно повышает качество мытья.
Поддерживается система обнаружения загрязнения швабры, чтобы при необходимости промыть её повторно. Подобная же система обнаруживает въевшуюся грязь и пятна на полу для повторной уборки таких участков.
Док-станция обеспечивает сушку швабры тёплым воздухом, автоматически опустошая пылесборник и пополняяя резервуар с водой. Она обладает съёмной базой, поддерживает быструю и медленную зарядку, продолжительность работы достигает 7 недель.