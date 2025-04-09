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Новости Hardware Алексей Сычёв
Foxconn до сих пор не предлагала Nissan стать её акционером, но не отказывается от идеи сделать это в будущем
Пока же компания готова выпускать электромобили Mitsubishi для австралийского рынка.

Со следующего года тайваньская компания Foxconn, более известная в качестве контрактного производителя потребительской электроники и серверного оборудования, намеревается наладить выпуск электромобилей марки Mitsubishi, которые будут предлагаться в Австралии и Новой Зеландии. Несмотря на неоднократное появление слухов о намерениях Foxconn войти в число акционеров переживающей не самые простые времена Nissan Motor, представитель первой из компаний в интервью Nikkei Asian Review заявил, что подобных переговоров до сих пор не было. Если же подходящий момент наступит в будущем, Foxconn от альянса с Nissan не откажется.

Источник изображения: Foxconn

Обсуждались ли подобные связи с Honda Motor, руководящий стратегией Foxconn в сфере производства электромобилей Дзюн Сэки (Jun Seki) не признался, но отметил, что тайваньский производитель был бы рад сотрудничать с альянсом Nissan, Honda и Mitsubishi Motors. С точки зрения корпоративной культуры между Тайванем и Японией не так много различий, как пояснил Сэки, который родился и вырос в Японии, проработав до 2019 года более тридцати лет на различных должностях в Nissan Motor. По этой причине Foxconn считает важным помогать именно японским автопроизводителям, которые на определённом этапе преуспели в создании гибридов, но момент экспансии электромобилей могут проморгать.

Представитель Foxconn убеждён, что переход на электромобили уже невозможно остановить, а наладить их выпуск гораздо проще и быстрее, чем в случае с машинами на основе ДВС и классической трансмиссии. Сама Foxconn выпускать электромобили для продажи под собственной маркой не готова, но при этом открыта к сотрудничеству со всеми автопроизводителями. Напомним, что первоначально Foxconn заключила контракты на выпуск электромобилей для Lordstown Motors и Fisker, но обе компании прогорели. Теперь тайваньский подрядчик намерен попытать счастья на японском авторынке через сотрудничество с местными старожилами. Помимо легковых электромобилей для Mitsubishi, компания Foxconn намеревается производить для японского рынка электробусы.

#электромобили #япония #тайвань #foxconn #nissan
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