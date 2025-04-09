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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Трамп признался, что грозил TSMC увеличением налогов, заманивая компанию в США
До уровня в 100%.

Бесконечная вера Дональда Трампа (Donald Trump) в силу таможенных тарифов ещё на стадии предвыборной кампании позволяла ему делать заявления о бессмысленности выделения субсидий из бюджета США на строительство компаниями локальных предприятий. Как отмечает Reuters, в ходе своего недавнего выступления в США перед однопартийцами, действующий президент страны признался, что давил на TSMC угрозами повышения налогов до 100% в случае отказа этой тайваньской компании построить новые предприятия в США.

Источник изображения: ASML

Некоторыми экспертами все эти заявления TSMC оцениваются как показуха, но в марте компания сообщила о готовности потратить ещё $100 млрд на строительство в США трёх дополнительных предприятий по обработке кремниевых пластин и двух предприятий по тестированию и упаковке чипов. Они дополнят те три предприятия, которые должны появиться в Аризоне согласно предыдущему плану. Одно из них, кстати, уже выпускает 4-нм чипы для американских заказчиков. На этой неделе Трамп в очередной раз выступил с критикой решения Байдена предоставить TSMC субсидии на сумму $6,6 млрд и добавил, что производителям полупроводниковых компонентов не нужно давать денег. Ту же TSMC, по его словам, он уговорил простыми угрозами поднять ставку налога до 100%.

#сша #tsmc #дональд трамп #аризона #тарифы трампа
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