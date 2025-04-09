Они, как считается, использовались Huawei в своих ускорителях.

По данным Reuters, тайваньская компания TSMC рискует столкнуться с необходимостью выплатить в США рекордный штраф на сумму $1 млрд за нарушение правил экспортного контроля, выразившееся в предполагаемых поставках 7-нм чипов для нужд китайской компании Sophgo, подозреваемой следствием в связях с Huawei. По данным канадских экспертов из TechInsights, компания Sophgo в интересах Huawei заказывала у TSMC в условиях санкций изготовление 7-нм чипов, которые потом легли в основу ускорителей вычислений Ascend 910B.

Источник изображения: ASML

Представители RAND подсчитали, что за несколько лет Huawei могла таким образом получить от TSMC около 3 млн чипов, поставки которых формально были запрещены правилами экспортного контроля. Американские власти соответствующий штраф рассчитывают, исходя из удвоенной стоимости полученной нарушителями запрещённой продукции. Именно так и была определена сумма штрафа в $1 млрд, которая теперь грозит TSMC и является рекордной для американской практики.

Официальные обвинения в адрес TSMC с американской стороны ещё не выдвинуты, но если компания получит соответствующее письмо от правительства США, у неё будет 30 дней на составление ответа. Нынешний министр торговли Говард Лютник (Howard Lutnick) дал понять, что действующее правительство США значительно расширит практику применения штрафов и наказаний к нарушителям американского законодательства. Предполагаемый инцидент с Sophgo вынудил власти США с ноября прошлого года запретить TSMC поставки любых 7-нм чипов в Китай, независимо от статуса конечного получателя данной продукции. К январю текущего года санкции США распространились и на китайскую компанию Sophgo.