Экспорт китайских машин в США и без того ограничен.

Издание CnEVPost со ссылкой на экспертов huatai Securities поясняет, почему новые таможенные пошлины, вводимые Дональдом Трампом (Donald Trump), не особо повлияют на бизнес китайских автопроизводителей. Начнём с того, что импорт в США китайских электромобилей был обложен 100-процентной пошлиной ещё при Байдене, поэтому на американский рынок китайские производители подобных транспортных средств пока не особо рассчитывают.

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Во-вторых, в прошлом году из Китая в США было поставлено лишь 116 000 автомобилей, причём основной объём экспорта формировали произведённые в КНР под американскими марками GM и Ford машины. Чисто китайские марки свою продукцию на рынок США поставляли в минимальных количествах даже до введения дополнительных пошлин. Для сравнения, в соседнюю Мексику в прошлом году было ввезено 445 000 автомобилей китайской сборки, что на 7% выше результата предыдущего года. В США в прошлом году было отправлено лишь 1,81% всего китайского автомобильного экспорта.

С локализацией производства легковых машин на американском континенте у китайских компаний пока всё обстоит плохо, лишь JAC располагает сборочным предприятием в Мексике, но его продукция под условия льготного экспорта в США не подпадает. Впрочем, при наличии мотивации китайские производители в дальнейшем могут организовать сборку своих машин в Мексике для поставки на рынок США по особым условиям. В любом случае, любые производства китайских автомобилей на территории Латинской Америки будут в первую очередь ориентироваться не на США, а на другие страны региона.