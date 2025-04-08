Но это временный и относительный успех, как считают аналитики.

Вопреки ожиданиям аналитиков, как сообщает Bloomberg, компании Samsung Electronics удалось по итогам первого квартала текущего года сохранить операционную прибыль на уровне аналогичного периода прошлого года — $4,49 млрд. Само по себе это уже способствовало росту курса акций компании на 2,6% после публикации предварительного варианта, а рост выручки на 10% до $53,7 млрд только укрепил оптимизм инвесторов.

Источник изображения: Samsung Electronics

Впрочем, если не считать довольно высокого спроса на смартфоны семейства Galaxy S25, компании пока особо нечем похвастать в плане наличия факторов, позволяющих поддержать динамику прибыли во втором квартале. Принято считать, что росту выручки в первом квартале способствовали опасения клиентов Samsung по поводу последующего роста импортных тарифов в США. По этой причине они закупали память впрок, это же отчасти произошло и со смартфонами. Во втором квартале компания может столкнуться со спадом, который усугубится нарастающими убытками контрактного подразделения Samsung. В марте руководство компании дало понять, что определённые надежды на рост финансовых показателей связывает со вторым полугодием, поскольку рассчитывает к тому моменту начать поставки HBM3E для нужд NVIDIA.