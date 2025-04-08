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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Трамп пригрозил Китаю увеличением пошлин до 104%
Если китайские пошлины не будут возвращены к уровню двухнедельной давности.

С девятого апреля в США начнут действовать повышенные до 54% импортные пошлины на ввоз товаров из Китая, и последняя из стран на прошлой неделе заявила, что повысить пошлины на американские товары до 34%. Поскольку американский президент Дональд Трамп (Donald Trump) изначально угрожал желающим ввести зеркальные меры странам ещё более высокие тарифы, в отношении Китая он готов к дальнейшей эскалации, как отмечает CNBC. Если КНР не откажется от намерений увеличить пошлины на американские товары с 10 апреля, Трамп готов поднять пошлины на китайские товары до 104%.

Источник изображения: Библиотека Конгресса США

Кстати, китайские электромобили при ввозе в США облагаются 100-процентной пошлиной ещё со времён Байдена, что делает их импорт экономически нецелесообразным. Впрочем, транспортные средства такого типа не являются товаром первой необходимости, и если пошлины в США вырастут до 104% на всю продукцию китайского происхождения, что-то неизбежно подорожает, но из продажи не исчезнет.

Министерство торговли КНР выразило своё недовольство действиями Трампа, но заявило о готовности китайского правительства бороться до конца. Эксперты считают, что обе стороны после агрессивной риторики на начальном этапе неизбежно сядут за стол переговоров, но пока это время ещё не настало.

#сша #китай #дональд трамп #пошлины #таможенные пошлины
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