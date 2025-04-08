Ажиотаж в американских магазинах уже наблюдается.

Прогноз о возможности роста стоимости iPhone до $2300 в случае организации производства на территории США уже высказывался, но теперь на страницах CNBC появились комментарии аналитиков UBS, согласно которым старшая модель в линейке iPhone 16, которая сейчас предлагается за $1199, после введения повышенных пошлин на этой неделе вырастет в цене на $350.

Источник изображения: Apple

Напомним, что импортируемые из Китая товары в США на этой неделе начнут облагаться пошлиной по ставке 54%. Смартфоны Apple не вырастут в цене сразу же пропорционально, поскольку компания постарается часть роста затрат перенести на собственную прибыль, а не перекладывать всё на плечи потребителей. В американских магазинах Apple уже наблюдается повышенный спрос на iPhone и другие дорогостоящие изделия марки, которые могут сильно подорожать после введения новых пошлин.

Если же более доступные iPhone 16 Pro будут импортироваться в США из Индии, то они подорожают на $120 при текущей цене $999. Данная южноазиатская страна не избежит повышения пошлин, но их величина хотя бы ограничится 36% против 54% у Китая. К слову, за три торговые сессии капитализация Apple успела сократиться почти на 20% или $640 млрд, хотя торги в понедельник и продемонстрировали снижение отрицательной динамики.