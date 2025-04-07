Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung не брезгует продавать восстановленные смартфоны флагманских моделей
И делает на них хорошие скидки.

Apple уже давно реализует через фирменную торговую сеть восстановленные iPhone, которые ранее были в употреблении, но после замены необходимых компонентов, включая аккумулятор, укомплектовываются новой упаковкой и предлагаются со скидкой относительно аналогичных новых смартфонов. Компания Samsung Electronics, как отмечает Business Korea, продажей восстановленных смартфонов занялась относительно недавно.

Источник изображения: Samsung Electronics

В случае с относительно молодым семейством смартфонов Galaxy S24 речь может идти об экземплярах, которые были приобретены первыми владельцами и возвращены продавцу в течение семи дней без объяснения причин. Некоторые из них вообще не были в использовании, а попали в магазин обратно только по той причине, что покупатель разочаровался во внешнем виде устройства или его габаритах.

При этом на южнокорейском рынке стоимость восстановленных и прошедших официальную сертификацию смартфонов Galaxy S24 может оказаться на $434 ниже, чем у аналогичных новых устройств. Подобный подход позволяет расширить круг покупателей продукции марки, а ещё Samsung получает возможность отказаться от процедуры утилизации возвращаемых в подобных условиях смартфонов.

#смартфоны #samsung #galaxy s24
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
169
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер в апреле 2025 года разумно экономя
24
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
1
Обзор телевизора Akai TA55BU700: бюджетный 4К с Android TV за 25 тысяч рублей
36
Появилась новая чёткая фотография секретного китайского истребителя 6-го поколения J-50
1
Робот из жидкого металла уже существует — предок модели Т-1000 из фильма о восстании машин
+
Анонсирована Nintendo Switch 2 - консоль для аристократов
2
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
4
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
9
Пошлины Трампа в США могут повлиять на стоимость продукции Apple
+

Сейчас обсуждают

RTX 3050=КАЛ.
10:50
Трусонюшка,проспись иди
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Андрей Жуков
10:49
Та сделайте вы его толще на 2мм, это не на что не повлияет и будет вам место. Та и этот пенцил нах ненужен подавляющему большинству пользователей. А батарейка уже должна давно быть 8000-10000мАч.
Samsung может отказаться от размещения S Pen внутри флагманских смартфонов
Фельдшер
10:45
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Женька
10:45
Не знаю, как там сейчас дела обстоят, а в нулевые у меня были и тюнер AverMedia, и ATI AllInWonder, видеозахват там как бы был, но работал весьма посредственно, с шумами на изображении и без аппаратны...
ТОП-8 устаревших комплектующих и периферийных устройств для ПК, по которым я не буду скучать
Игривый
10:41
Corsair SF1000L не имеет родной поддержки 12VHPWR. В этом блоке питания переходник 2x8 пин на 12VHPWR. Поэтому и сгорело.
У очередной видеокарты Nvidia RTX 5090 опять расплавился разъем питания
Евгений Спицын
10:36
без повышений напряжения SoC у меня память вообще не гониться, но повышать напряжение принципиально не хочу, озвученная проблема происходит, потому что реальное напряжение на кремнии никому не известн...
Из-за введения пошлин Дональдом Трампом консоли и компьютерные комплектующие могут стать дороже
Игривый
10:30
Это кадры с компьютерной игры?
Итоги гоночного уик-энда 5-6 апреля
Виктор Байкин
10:30
А они уверенны что решение правильное? Может ответ должен быть другим. А они первое что получилось, вписали как правильный ответ.
Физики решили 380-летнюю геометрическую задачу Декарта
OgoGoLog
10:29
Совсем болезный? Он недавно заявил, что продолжать контракт со своим клубом НХЛ после 2026 года не будет, и вернётся в Россию играть за родной клуб Динамо. Он в Подмосковье дом строит, а с детьми толь...
В чем величие Овечкина как лучшего снайпера НХЛ и одного из лучших хоккейных игроков всех времен
Alex PAW
10:27
боинг? будет одноразовый, как их космический корабль? который доставить людей на орбиту смог и все.. больше ничего не смог... Японцы наверно разрабатывали %) где посадка не нужна
Почему новый американский самолет F-47 копирует европейские истребители
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем