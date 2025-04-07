И делает на них хорошие скидки.

Apple уже давно реализует через фирменную торговую сеть восстановленные iPhone, которые ранее были в употреблении, но после замены необходимых компонентов, включая аккумулятор, укомплектовываются новой упаковкой и предлагаются со скидкой относительно аналогичных новых смартфонов. Компания Samsung Electronics, как отмечает Business Korea, продажей восстановленных смартфонов занялась относительно недавно.

Источник изображения: Samsung Electronics

В случае с относительно молодым семейством смартфонов Galaxy S24 речь может идти об экземплярах, которые были приобретены первыми владельцами и возвращены продавцу в течение семи дней без объяснения причин. Некоторые из них вообще не были в использовании, а попали в магазин обратно только по той причине, что покупатель разочаровался во внешнем виде устройства или его габаритах.

При этом на южнокорейском рынке стоимость восстановленных и прошедших официальную сертификацию смартфонов Galaxy S24 может оказаться на $434 ниже, чем у аналогичных новых устройств. Подобный подход позволяет расширить круг покупателей продукции марки, а ещё Samsung получает возможность отказаться от процедуры утилизации возвращаемых в подобных условиях смартфонов.