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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung должна столкнуться со снижением прибыли на 21%
По итогам первого квартала текущего года.

Южнокорейский гигант Samsung Electronics квартальную отчётность публикует в два этапа. Почти сразу после завершения отчётного периода компания подводит предварительные итоги, а позже оглашает более подробную статистику. Агентство Reuters свою аудиторию не желает оставлять и от третьей фазы обсуждения этой темы, предваряющей две указанные выше. Аналитики сформировали собственные ожидания в этой сфере, и их можно обсудить до публикации официальных предварительных данных Samsung на этой неделе.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как ожидается, чистая прибыль Samsung Electronics по итогам минувшего квартала должна была снизиться в годовом сравнении на 21% до $3,55 млрд. Как утверждается, к такому результату компания пришла из-за низких объёмов продаж своей памяти семейства HBM и растущих потерь на контрактном направлении в полупроводниковом бизнесе.

При этом цены на классические виды DRAM в прошлом квартале упали на 25%, а твердотельная память NAND и вовсе подешевела на 50%, что серьёзным образом должно было повлиять не только на выручку, но и на прибыль Samsung. Аналитики также ожидают, что строительство нового предприятия в Техасе компания отложит с 2026 на 2027 год. Операционная прибыль в сегменте полупроводниковой продукции должна составить $1,16 млрд, сократившись более чем на 10% в годовом сравнении. Мобильный и телекоммуникационный бизнес должны были принести Samsung около $2,53 млрд операционной прибыли, что на 5,7% больше результата годичной давности. Впрочем, росту операционной прибыли в этой сфере способствовало не только увеличение объёмов продаж смартфонов, но и динамика валютных курсов.

#samsung #аналитика #финансы #samsung electronics
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