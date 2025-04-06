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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Hyundai закупит десятки тысяч роботов Boston Dynamics
И поможет наладить их производство на своих мощностях.

В 2021 году южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor купил американского разработчика роботов Boston Dynamics за $880 млн у японской корпорации SoftBank. Было бы странно, если после этого компании бы не сотрудничали, поэтому на этой неделе стало известно о намерениях Hyundai в ближайшие годы купить десятки тысяч роботов Boston Dynamics для внедрения на своих предприятиях.

Источник изображения: Boston Dynamics

Хотя Boston Dynamics больше всего известна благодаря выполняющим головокружительные трюки человекоподобным роботам, она разрабатывает робототехнику различного назначения, включая знаменитую «робособаку» Spot. Она уже активно применяется на предприятиях Hyundai для обхода территории и контроля за работой оборудования, требующего визуальной инспекции. В рамках дальнейшего сотрудничества Hyundai будет внедрять на своих предприятиях человекоподобных роботов, а также поможет Boston Dynamics расширить выпуск роботов на своих мощностях.

Добавим, что многие автопроизводители в наши дни активно интересуются темой человекоподобных роботов, включая Tesla и множество её китайских конкурентов. Возможно, для классического производства это не самая удобная форма роботов, но в условиях роста требований к гибкости процессов и снижения себестоимости таких «помощников человека» новая стратегия вполне себя способна оправдать.

#робототехника #hyundai #boston dynamics #человекоподобные роботы
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