Скорее всего, он будет электрическим.

Более двадцати лет назад, когда китайская компания Chery только делала свои первые шаги в автопроме, она вывела на рынок компактный хэтчбек QQ, который до безобразия напоминал Daewoo Matiz, и благодаря низкой цене обрёл довольно высокую популярность. За всё время выпуска исходный Chery QQ и его модификации разошлись тиражом более 1,4 млн штук при цене около $4100. Попытки развивать семейство к 2014 году завершились неудачей, и к 2014 году QQ пришлось снять с производства. Зато теперь, как сообщает CarNewsChina, Chery готова использовать имя QQ для обозначения новой модели, которую представит в этом месяце на автовыставке в Шанхае.

Источник изображения: Chery

Официальные изображения концепт-кара «Новый QQ» позволяют понять, как может выглядеть возрождённый хэтчбек. Вместо боковых зеркал установлены камеры, на дверях нет выступающих ручек, но не факт, что серийная машина унаследует все эти черты, поскольку идеологический преемник Chery QQ всё же должен оставаться недорогим.

Источник изображения: Chery

Скорее всего, новый QQ будет недорогим электромобилем, но для его успешного выпуска потребуется грамотно выстроить экономику проекта. Известное в определённых кругах имя поможет эффективнее продвигать новинку на рынок.