Переговоры о выпуске 2-нм чипов ведутся с 40 или 50 потенциальными клиентами.

Генеральный директор основанной в 2022 году японской компании Rapidus Ацуёси Коикэ (Atsuyoshi Koike) в интервью Nikkei Asian Review напомнил, что максимум через месяц она запустит свою первую опытную линию по производству 2-нм чипов на острове Хоккайдо, в первые готовые прототипы продукции будут готовы к середине июля самое позднее. Переговоры о дальнейшем серийном выпуске 2-нм чипов с 2027 года ведутся почти с пятью десятками потенциальных клиентов, с двумя стартапами уже заключено соглашение о взаимопонимании, включая возглавляемый Джимом Келлером (Jim Keller) Tenstorrent.

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Вообще, в идеале руководство Rapidus предпочло бы видеть в числе своих клиентов Apple, Microsoft, Google, Amazon и признанную экстремистской организацией в РФ американскую компанию Meta Platforms. Хотя конкурирующая TSMC массовый выпуск 2-нм чипов начнёт уже в этом году, а Rapidus присоединится к ней только через два года, руководство последней убеждено, что у компании найдутся клиенты.

Во-первых, Rapidus рассчитывает в два или три раза относительно конкурентов сократить время вывода на рынок полупроводниковых изделий, от момента завершения разработки до постановки на конвейер. Во-вторых, компания рассчитывает на стремление клиентов снизить свою зависимость от TSMC, чьи предприятия сосредоточены на Тайване. Китайских клиентов Rapidus также хотела бы обслуживать, но пока этому мешают санкции США. Глава японского производителя пояснил, что до конца десятилетия ей предстоит приступить к освоению 1,4-нм технологии, иначе она безнадёжно отстанет от всего остального мира.