Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японская Rapidus надеется освоить 1,4-нм техпроцесс
Переговоры о выпуске 2-нм чипов ведутся с 40 или 50 потенциальными клиентами.

Генеральный директор основанной в 2022 году японской компании Rapidus Ацуёси Коикэ (Atsuyoshi Koike) в интервью Nikkei Asian Review напомнил, что максимум через месяц она запустит свою первую опытную линию по производству 2-нм чипов на острове Хоккайдо, в первые готовые прототипы продукции будут готовы к середине июля самое позднее. Переговоры о дальнейшем серийном выпуске 2-нм чипов с 2027 года ведутся почти с пятью десятками потенциальных клиентов, с двумя стартапами уже заключено соглашение о взаимопонимании, включая возглавляемый Джимом Келлером (Jim Keller) Tenstorrent.

Источник изображения: ASML

Вообще, в идеале руководство Rapidus предпочло бы видеть в числе своих клиентов Apple, Microsoft, Google, Amazon и признанную экстремистской организацией в РФ американскую компанию Meta Platforms. Хотя конкурирующая TSMC массовый выпуск 2-нм чипов начнёт уже в этом году, а Rapidus присоединится к ней только через два года, руководство последней убеждено, что у компании найдутся клиенты.

Во-первых, Rapidus рассчитывает в два или три раза относительно конкурентов сократить время вывода на рынок полупроводниковых изделий, от момента завершения разработки до постановки на конвейер. Во-вторых, компания рассчитывает на стремление клиентов снизить свою зависимость от TSMC, чьи предприятия сосредоточены на Тайване. Китайских клиентов Rapidus также хотела бы обслуживать, но пока этому мешают санкции США. Глава японского производителя пояснил, что до конца десятилетия ей предстоит приступить к освоению 1,4-нм технологии, иначе она безнадёжно отстанет от всего остального мира.

#полупроводники #литографическое производство #япония #rapidus #производство микросхем #2-нм полупроводники
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий обзор игр на движке CryEngine
23
Сколько за новую Switch 2 будет просить в России, и почему приставка так дорого стоит
10
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
59
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
18
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
30
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 9200 128Mb 128bit - доминация на дне
14
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
2
Почему рынок видеокарт серьёзно болен, а рядовые геймеры разочарованы в NVIDIA и AMD
15
Зачем Трамп вводит пошлины "против всего мира" и что будет с экономиками ведущих стран
26
Как и какой автомобильный видеорегистратор купить в 2025 году - подробный гайд
4

Сейчас обсуждают

Nihorix
07:49
Они постепенно признают неспособность шестиядерников
Восьмиядерные процессоры чаще всего упоминаются в отчётах CPU-Z за первый квартал 2025 года
Nvidia&Intel Hater
07:42
Я тоже их люблю
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
Роман Никольский
07:40
Ну чисто база, как только их стали брать больше чем полторы калеки внезапно выяснилось что они как горели начиная с 7800 так и горят)
Из-за введения пошлин Дональдом Трампом консоли и компьютерные комплектующие могут стать дороже
Роман Никольский
07:38
Как же горит жопа у амудешников, судя по дизлайкам комментов 🤣
Из-за введения пошлин Дональдом Трампом консоли и компьютерные комплектующие могут стать дороже
Антон Соловаров
07:31
Автор очен странный типок, хант и кингдом для него не игры, а для меня его набор букв- не статья
Краткий обзор игр на движке CryEngine
Даниил Кузнецов
07:29
Ну какие 35 тыс за такой проц. Насмешнил...
Смартфон Realme GT7 получит самый мощный чип MediaTek и будет стоить 35 тыс рублей
DeMoKPaT
07:06
Мечтал о них! Наконц оверклокер о них написал!
Grand Seiko выпустила механические часы SBGW323 Kiri с фиолетовым циферблатом
Данила Галич
06:08
Ахах. Поражают такие сравнения. 12400f стоит 90$, а 7500f стоит 120$. И мат.платы под интел стартуют от 50$. Под AMD - от 75$
Разработчики советуют избегать драйверов NVIDIA 572.XX из-за частых сбоев в играх
Михаил Авраменко
05:58
Наши слоняры 😎
Economist: Жители одного из островов на Аляске начали учить русский язык
Магсат Нуврыев
05:49
А я тебе сказал, что даже те кто могут, особо не гонятся. Все кто зарабатывает, умеют считать деньги. И статистика стима вам в помощь. 3% это не наступил. Это просто присутствует на рынке. Просто пок...
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем