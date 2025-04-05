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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Вице-президент Tesla по разработке ПО покидает компанию
Автопилот тем временем до сих пор не может в полной мере оправдать своего названия.

Илону Маску (Elon Musk) с его склонностью раздавать амбициозные обещания нашлось место в американской политике, но возглавляемая им компания Tesla уже который год не может реализовать так называемый «полный автопилот» FSD, который не требовал бы вмешательства водителя при движении по дорогам общего пользования хотя бы в США. С наступлением каждого нового года Маск откладывает благословенный момент ещё на год, и утрата доверия к компании наверняка стала бить по её статистике продаж, которая в прошлом квартале оказалась гораздо хуже ожиданий аналитиков.

Источник изображения: Tesla

На этом фоне заявление Bloomberg о предстоящем уходе из Tesla одного из ветеранов разработки программного обеспечения уже не кажется внезапным. По данным источников, вице-президент по разработке программного обеспечения Дэвид Лау (David Lau), который посвятил данному направлению на различных должностях в Tesla почти тринадцать лет, готовится уйти.

Из этого срока он последние восемь лет занимал должность вице-президента Tesla и курировал широкий спектр вопросов, начиная от управляющего ПО для различных ассистентов водителя, и заканчивая программным обеспечением оборудования на конвейере предприятий Tesla, которое использовалось при сборке электромобилей. При этом не указываются ни причины ухода Дэвида Лау, ни его дальнейшие планы на карьеру. По всей видимости, на конкурентном рынке «интеллектуальных» транспортных средств нашлись желающие предложить ему более радужные перспективы, чем Tesla.

#tesla #автопилот #отставка #автопилот tesla
Источник: bloomberg.com
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