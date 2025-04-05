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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Тайваня выделят $2,7 млрд на поддержку местных компаний после введения Трампом пошлин в США
За что боролись, на то и напоролись.

При помощи повышенных таможенных пошлин президент США Дональд Трамп (Donald Trump) рассчитывает привлечь на территорию страны новые производственные мощности, а также устранить конкурентное преимущество импортируемых товаров по сравнению с местной продукцией. Из его уст нередко звучали упрёки в субсидировании властями прочих стран производителей тех товаров, которые затем направлялись на американский рынок по заниженным, в представлении политика, ценам. Агентство Bloomberg поясняет, что власти Тайваня объявили о готовности направить $2,7 млрд государственной помощи на поддержку тайваньских компаний, которые пострадают от введения повышенных пошлин в США.

Источник изображения: ASML

Из этой суммы $2,15 млрд будут получены представителями промышленного сектора Тайваня, а оставшиеся средства будут направлены в сельское хозяйство острова. Известно, что данная отрасль живёт за счёт экспорта рыбы и чая, помимо прочего, и новые тарифы в США сделают тайваньскую продукцию неконкурентоспособной на американском рынке. В промышленной сфере больше всего от американских пошлин пострадает экспорт электроники, автокомпонентов и металлургической продукции. Даже если полупроводниковые компоненты пока не облагаются повышенной пошлиной при импорте в США, они в конце концов не смогут избежать подобной участи, как стало понятно из недавних заявлений министра торговли страны.

Получается, что попытки американских властей бороться с субсидированием определённых отраслей экономики внешнеторговых партнёров страны в итоге привели к новому этапу субсидирования. По крайней мере, в отношении Тайваня это справедливо, хотя та же TSMC и пообещала увеличить свои инвестиции в строительство предприятий по выпуску чипов на территории США, но она намеревалась это сделать и до введения повышенных тарифов.

#сша #тайвань #субсидии #импортные пошлины
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