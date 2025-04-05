По крайней мере, в США, но обещает запустить продажи в июне.

По злой иронии судьбы, японская компания Nintendo представила свой основной продукт нового поколения, который будет определять её благополучие несколько последующих лет, в весьма сложный в политическом плане период. Предварительные заказы на новую игровую консоль Switch 2 по цене $449 должны были стартовать в США на следующей неделе, 9 апреля. Теперь же, как поясняет CNBC со ссылкой на представителей компании, принято решение сделать это позже.

Источник изображения: Nintendo

Когда именно и по какой цене американцы смогут заказать новую игровую консоль Nintendo, не уточняется. Независимые эксперты полагают, что из-за новых пошлин стоимость консоли на американском рынке может быть увеличена на 50%, но от этого пострадают и основные конкуренты Nintendo. В какой стране должна производиться Switch 2, не уточняется, но на продукцию из Китая при импорте в США введены пошлины в размере 54%. Представители Nintendo подчёркивают, что вывод новинки на рынок по-прежнему запланирован на 5 июня текущего года.