Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla Cybertruck после замены отваливающейся накладки стойки кузова стал выглядеть хуже прежнего
По крайней мере, один из экземпляров.

Принявший приглашение от Tesla принять участие в отзывной кампании владелец пикапа Tesla Cybertruck из Нью-Джерси на страницах профильного форума поделился своими впечатлениями от результата замены потенциально отваливающейся накладки передней стойки кузова этого электромобиля. Автопроизводитель выяснил, что у всех выпущенных Cybertruck данный элемент кузова может самопроизвольно отвалиться, а потому в целях обеспечения безопасности прочих участников движения решил заменить дефектный элемент на доработанный.

Источник изображения: BestNJ

Как сообщает автовладелец, уже прошедший через процедуру замены этой накладки, результатами он не очень доволен. Да, зазор между накладкой и сопряжёнными элементами кузова стал меньше, и сама накладка перестала издавать шум в процессе движения машины, но панель из нержавеющей стали всё равно выпирает чуть больше, чем хотелось бы.

А ещё автовладелец обнаружил на обновлённой накладке тёмное пятно, предположительно, возникшее в результате приварки крепёжных элементов с оборотной стороны детали. Наконец, на обновлённой накладке были хорошо заметны царапины, хотя это может быть недостатком конкретного экземпляра. Видеоинструкция для сотрудников сервиса позволяет понять, что для замены накладки на обновлённую нужно снять всю обшивку «переднего багажника» Cybertruck и часть накладок на боковой центральной стойке и крыше, поэтому процедура получается достаточно трудоёмкой. Устранять вибрации и шум от накладки призваны наклейки из виброизолирующего материала, которые устанавливаются после замены дефектной детали с внутренней стороны элемента. Из-за них зазор с соседними панелями кузова несколько увеличивается.

#tesla #электромобили tesla #tesla cybertruck #электрические пикапы
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткий обзор игр на движке CryEngine
9
Герой комиксов Marvel, Каратель, в фильмах (субъективное мнение)
2
Сколько за новую Switch 2 будет просить в России, и почему приставка так дорого стоит
7
Ищем проблемы драйвера NVIDIA версии 572 или это очередные байки хейтеров
37
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
18
Новое поколение консолей Xbox и обратная совместимость - краеугольный камень платформы Microsoft
2
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
18
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
+
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon 9200 128Mb 128bit - доминация на дне
9
Про Nintendo Switch 2: дата выхода, официальные характеристики, игры и многое другое
5

Сейчас обсуждают

grazer08
12:31
А оно сейчас есть у пендостане? Гейропейцы как всегда ставят телегу впереди лошади.
МИД Венгрии Сийярто поблагодарил Трампа за отказ Украине во вступлении в НАТО
typym6ek
12:30
Дедок навёл конечно шороху.
Немецкий концерн Volkswagen останавливает поставки в США из-за пошлин Трампа
Sergei Eremeev
12:29
а какой смысл брать затычку ? чтоб через год ее снова менять ? 4070 минимум а лучше 4070s...гдето даже 2к тащит.....
5 причин не ждать новую видеокарту GeForce RTX 5060, а купить GeForce RTX 4060 весной 2025 года
typym6ek
12:27
Интересно как она будет работать, это система. Как раньше в рекламе, 2 гига 2 ядра :)
УАЗ оснастил модели «Патриот» и «Пикап» новыми мультимедийными системами «УАЗ Navi»
Имя Фамилия
12:22
А ведь за этот агуша-гейминг запросили 80 евро!
Бывшие сотрудники Nintendo усомнились в мгновенном успехе Mario Kart 9 на Switch 2
JAX1979
12:20
Иногда нижние стойки со старой материнки не совпадают с новой . Вот они могут быть причиной КЗ, если не заметил и не переставил
15 опасных ошибок при сборке ПК, которые легко выведут из строя вашу материнскую плату
Alex-IT
12:19
Согласен, наши торговцы пока переняли не весь иностранный опыт. У нас больше хаотичная торговля типа рынков развита.
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
Alex-IT
12:17
Только там поставки дольше и конечная цена выше. А на некоторую технику запчастей почти не возят.
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
Alex-IT
12:17
Меня больше всего подорожание квартир и авто расстроило.
О сложностях возвращения иностранных брендов в Россию
Юрий Колесник
12:16
Ну походе что ктото слегка обделался с новыми фишками ddr5 всякие spd, pmic. С pmic вообще любой косяк на модули памяти валить теперь стало удобно. Теперь модули ток по списку совместимых покупать, чт...
Из-за введения пошлин Дональдом Трампом консоли и компьютерные комплектующие могут стать дороже
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем