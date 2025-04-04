По крайней мере, один из экземпляров.

Принявший приглашение от Tesla принять участие в отзывной кампании владелец пикапа Tesla Cybertruck из Нью-Джерси на страницах профильного форума поделился своими впечатлениями от результата замены потенциально отваливающейся накладки передней стойки кузова этого электромобиля. Автопроизводитель выяснил, что у всех выпущенных Cybertruck данный элемент кузова может самопроизвольно отвалиться, а потому в целях обеспечения безопасности прочих участников движения решил заменить дефектный элемент на доработанный.

Источник изображения: BestNJ

Как сообщает автовладелец, уже прошедший через процедуру замены этой накладки, результатами он не очень доволен. Да, зазор между накладкой и сопряжёнными элементами кузова стал меньше, и сама накладка перестала издавать шум в процессе движения машины, но панель из нержавеющей стали всё равно выпирает чуть больше, чем хотелось бы.

А ещё автовладелец обнаружил на обновлённой накладке тёмное пятно, предположительно, возникшее в результате приварки крепёжных элементов с оборотной стороны детали. Наконец, на обновлённой накладке были хорошо заметны царапины, хотя это может быть недостатком конкретного экземпляра. Видеоинструкция для сотрудников сервиса позволяет понять, что для замены накладки на обновлённую нужно снять всю обшивку «переднего багажника» Cybertruck и часть накладок на боковой центральной стойке и крыше, поэтому процедура получается достаточно трудоёмкой. Устранять вибрации и шум от накладки призваны наклейки из виброизолирующего материала, которые устанавливаются после замены дефектной детали с внутренней стороны элемента. Из-за них зазор с соседними панелями кузова несколько увеличивается.