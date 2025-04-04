Чтобы вернуть производство чипов с Тайваня.

Министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick), как сообщает Nikkei Asian Review, сделал важные пояснения относительно дальнейших намерений администрации Дональда Трампа (Donald Trump) по реформированию мировой торговли в сфере полупроводниковых изделий. Как известно, апрельская волна повышения тарифов не затронула этот вид товаров, но министр дал понять, что позже Трамп непременно возьмётся за регулирование импорта полупроводниковых изделий, медикаментов и критически важных минералов.

Источник изображения: Reuters

Трамп продолжает считать, что Тайвань в буквальном смысле лишил США отрасли по производству полупроводниковых компонентов и электроники. Зависеть от крохотного и далёкого острова в столь важном вопросе власти США больше не намерены, а потому решительно настроены «вернуть всё производство» в этой области на свою территорию. Те же смартфоны Apple, по мнению министра, можно было бы собирать в США при помощи роботов.