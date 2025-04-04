Акции последней на этом фоне выросли в цене.

Агентство Bloomberg со ссылкой на издание The Information поздно вечером опубликовало срочную новость о предварительном успехе переговоров между TSMC и Intel, по результатам которых может быть создано совместное предприятие для оперативного управления некоторыми из предприятий последней в США.

Источник изображения: Intel

Помимо Intel, акционерами совместного предприятия окажутся и другие американские производители чипов, хотя их имена не перечисляются, и фактически, контрольный пакет акций останется за американскими компаниями, а TSMC будет отведена роль операционного управляющего некоторых производственных мощностей Intel.

На ранних стадиях переговоров TSMC пыталась предложить часть своих технологий в обмен на долю в 20% в совместном предприятии, но представителям Intel эта идея не понравилась, поскольку они испугались сокращения персонала и инвестиционной деградации собственных техпроцессов. Обещанию вложить ещё $100 млрд в развитие предприятий TSMC на территории США подобная сделка не особо противоречит, но складывается ощущение, что в новых переговорах американская сторона пытается «перетянуть одеяло на себя».