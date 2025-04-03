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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
BYD в этом году окончательно обойдёт Tesla по количеству проданных электромобилей
Но пока с минимальным преимуществом в 0,4% рынка.

Хотя к концу прошлого года китайской компании BYD удалось на какое-то время обойти Tesla в качестве крупнейшего производителя электромобилей в мире, американский автопроизводитель смог отыграть утраченное при помощи нового витка снижения цен и косметического обновления одной из популярных моделей в своём скупом ассортименте. Как считают аналитики Counterpoint Research, в текущем году BYD окончательно укрепится в статусе крупнейшего в мире производителя аккумуляторных электромобилей, заняв 15,7%.

Источник изображения: BYD

Против Tesla будут работать не только скромный и устаревающий модельный ряд, но и факторы типа политической активности возглавляющего компанию Илона Маска (Elon Musk), а также роста таможенных тарифов по инициативе Дональда Трампа (Donald Trump). Китайские комплектующие Tesla использует для производства не только электромобилей, продаваемых в КНР, но и на своих предприятиях в США и Германии. В новых условиях они неизбежно подорожают, дополнительно снижая конкурентоспособность продукции этой марки.

По прогнозам Counterpoint Research, к концу 2025 года BYD выйдет на первую позицию в мире с 15,7% рынка электромобилей, компания Tesla будет довольствоваться вторым местом и 15,3%. На третьем расположится группа Geely с 7,5% рынка, Volkswagen удастся занять четвёртое с 7,1% рынка, а пятое достанется совместному предприятию SGMW, которое предлагает довольно демократичные электромобили марки Wuling на внутреннем рынке КНР. При всём этом все прочие автопроизводители будут контролировать оставшиеся 49,7% мирового рынка электромобилей.

#аналитика #tesla #электромобили #byd #counterpoint research
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