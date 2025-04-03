Хотя ранее признавался, что надеется основную часть работы в DOGE завершить к концу мая.

На фоне провального предварительного квартального отчёта Tesla неожиданную поддержку курсу акций компании оказала публикация на страницах Politico, в которой сообщалось о возможности Илона Маска (Elon Musk) покинуть созданный с его участием Департамент правительственной эффективности (DOGE) в течение ближайших нескольких недель. Надо сказать, что сам миллиардер несколько дней назад намекал, что основную часть работы на этом посту он сможет завершить к концу мая. В целом же ведомство должно было проработать до лета 2026 года, как минимум, поскольку это подразумевали планы в момент его создания.

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Эти слухи сперва опровергла пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт (Karoline Leavitt), назвав публикацию «помойкой», а сам Илон Маск позже подтвердил данную характеристику информации, назвав её фейком. Прочих комментариев на эту тему из уст официальных лиц не последовало, если не считать пояснения Ливитт о намерениях Маска и Трампа проделать огромную работу в DOGE, прежде чем миллиардер сможет вернуться к управлению принадлежащими ему компаниями. В любом случае, эта новость позволила акциям Tesla отыграть основную часть потерь, порождённых публикацией не очень удачного квартального отчёта.