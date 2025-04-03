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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские клиенты NVIDIA за первый квартал заказали у неё ускорителей на $16 млрд
Это почти столько же, сколько выручила компания в регионе за весь прошлый год.

Если за весь прошлый фискальный год, который завершился в конце января текущего календарного, китайские клиенты обеспечили NVIDIA более $17 млрд, то объём заказов на ускорители вычислений H20 с их стороны по итогам первого календарного квартала текущего года достиг $16 млрд, как отмечают знакомые с ситуацией источники The Information. Среди основных заказчиков данной продукции в КНР фигурируют компании ByteDance, Alibaba Group и Tencent Holdings.

Источник изображения: NVIDIA

С октября 2023 года NVIDIA лишена возможности поставлять в Китай основную часть своих ускорителей вычислений, и правила экспортного контроля США пока позволяют ей отгружать китайским клиентам главным образом ускорители H20 с ограниченным уровнем быстродействия. Даже они пользуются на местном рынке ажиотажным спросом, поскольку китайские компании опасаются если не новых экспортных ограничений, то хотя бы роста цен из-за введения Дональдом Трампом (Donald Trump) новых таможенных пошлин. Некоторые участники китайского рынка серверного оборудования ожидают, что со следующего месяца ускорители H20 окажутся в большом дефиците.

#nvidia #китай #санкции #h20
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