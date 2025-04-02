Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания Ulefone 14 апреля представит свой очередной продукт. Отличительной чертой защищённого смартфона Armor 30 Pro https://youtu.be/CEa7BOtWZq4 станут два основных экрана. Аппарат предложит сочетание прочности и высокого уровня производительности.
Armor 30 Pro нетипично для смартфонов обладает полностью функциональными передним и задним экранами. Это расширяет возможности взаимодействия с устройством и многозадачной работы. Спереди находится экран размером 6,95 дюйма FHD+ 120 Гц для выполнения основных действий.
С другой стороны располагается экран 3,4 дюйма, дающий быстрый доступ к уведомлениям, ярлыкам инструментов и съёмке селфи. Экраны созданы с прицелом на применение в экстремальных условиях. Это делает аппарат подходящим как для профессионалов в разных сферах, так и для любителей активного отдыха.
Используется основная камера с большим сенсором 50 Мп OMNIVISION OV50H 1/1,3 дюйма и инфракрасная камера ночного видения 64 Мп с четырьмя светодиодами для получения максимальной чёткости в полной темноте.
Устройство получило аккумулятор ёмкостью 12800 мАч и поддержку зарядки мощностью 66 Вт. В результате можно будет пользоваться им длительное время в самых сложных условиях.
Аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300X 5G AI, у него 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ хранилища UFS 3.1. Громкость динамиков достигает 118 дБ, а кроме того есть подсветка RGB halo.
Помимо Armor 30 Pro, производитель готов представить серию аппаратов Armor X32. Модель X32 Pro получила специальный фонарик и модуль восьмиугольной камеры. Она работает на чипе Dimensity 6300 5G, в результате чего станет первой в линейке Armor X с поддержкой сетей 5G. X32 Pro получил 16 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ, основную камеру на 64 Мп, камеру ночного видения на 25 Мп, экран 5,65 дюйма с частотой 90 Гц и аккумулятор 5500 мАч.
Модель X32 оснащена процессором MediaTek Helio G91 4G, хранилищем объёмом 128 ГБ, памятью 12 ГБ, основной камерой на 48 Мп, камерой ночного видения на 20 Мп и поддерживает 4G.
Armor 30 Pro доступен для приобретения за $379,99 на AliExpress и 499 евро на Amazon.