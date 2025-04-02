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Новости Hardware Роман Семёнов
Начало продаж первого защищённого смартфона с двумя основными экранами Ulefone Armor 30 Pro назначено на 14 апреля
Ulefone Armor 30 Pro принесёт любителям защищённых аппаратов необычную конструкцию

Известная своими защищёнными мобильными устройствами компания Ulefone 14 апреля представит свой очередной продукт. Отличительной чертой защищённого смартфона Armor 30 Pro https://youtu.be/CEa7BOtWZq4 станут два основных экрана. Аппарат предложит сочетание прочности и высокого уровня производительности.



Armor 30 Pro нетипично для смартфонов обладает полностью функциональными передним и задним экранами. Это расширяет возможности взаимодействия с устройством и многозадачной работы. Спереди находится экран размером 6,95 дюйма FHD+ 120 Гц для выполнения основных действий.



С другой стороны располагается экран 3,4 дюйма, дающий быстрый доступ к уведомлениям, ярлыкам инструментов и съёмке селфи. Экраны созданы с прицелом на применение в экстремальных условиях. Это делает аппарат подходящим как для профессионалов в разных сферах, так и для любителей активного отдыха.



Используется основная камера с большим сенсором 50 Мп OMNIVISION OV50H 1/1,3 дюйма и инфракрасная камера ночного видения 64 Мп с четырьмя светодиодами для получения максимальной чёткости в полной темноте.



Устройство получило аккумулятор ёмкостью 12800 мАч и поддержку зарядки мощностью 66 Вт. В результате можно будет пользоваться им длительное время в самых сложных условиях.



Аппарат работает на процессоре MediaTek Dimensity 7300X 5G AI, у него 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ хранилища UFS 3.1. Громкость динамиков достигает 118 дБ, а кроме того есть подсветка RGB halo.



Помимо Armor 30 Pro, производитель готов представить серию аппаратов Armor X32. Модель X32 Pro получила специальный фонарик и модуль восьмиугольной камеры. Она работает на чипе Dimensity 6300 5G, в результате чего станет первой в линейке Armor X с поддержкой сетей 5G. X32 Pro получил 16 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ, основную камеру на 64 Мп, камеру ночного видения на 25 Мп, экран 5,65 дюйма с частотой 90 Гц и аккумулятор 5500 мАч.





Модель X32 оснащена процессором MediaTek Helio G91 4G, хранилищем объёмом 128 ГБ, памятью 12 ГБ, основной камерой на 48 Мп, камерой ночного видения на 20 Мп и поддерживает 4G.



Armor 30 Pro доступен для приобретения за $379,99 на AliExpress и 499 евро на Amazon.
#ulefone
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