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Новости Hardware Алексей Сычёв
Инвесторам в целом понравились идеи, которые прозвучали из уст нового главы Intel
Главное, что он готов преобразить корпоративную культуру.

Одно из первых публичных выступлений нового генерального директора Intel Лип-Бу Тана (Lip-Bu Tan) в нынешней должности, как отмечают опрошенные Seeking Alpha аналитики, в целом произвело благоприятное впечатление. Во-первых, новый руководитель компании признал наличие проблем в бизнесе, включая утрату ценных кадров, отсутствие серьёзных инноваций и снижение степени доверия со стороны клиентов. При этом конкретные цели по развитию контрактного производства чипов не были обозначены, но профильное мероприятие намечено на конец апреля, и инвесторам просто следует запастись терпением.

Источник изображения: Intel

Слово «культура» прозвучало из уст нового руководителя за время его выступления на мероприятии Intel Vision 2025 более 20 раз, и понимание им потребности изменений в соответствующей сфере воодушевляет многих аналитиков. Лип-Бу Тан, как он дал понять на этой неделе, хотел бы вернуть в Intel атмосферу стартапа, только начинающего свою работу, а также оживить культуру, направленную на постоянные инновации. Лип-Бу Тан не стал перечислять список готовящихся к анонсу продуктов или новых технологий, а подчеркнул необходимость обновления корпоративной культуры, и это многих подкупило.

Готовность лучше прислушиваться к критике клиентов и осознание потребности в поиске новых талантов соседствовали в выступлении Лип-Бу Тана с решимостью в части отделения непрофильных активов. Что именно будет предпринято в последней сфере, загадывать сложно, но многие считают, что речь идёт о выводе на биржу подразделения Altera и дальнейшей монетизации бизнеса Mobileye. В сфере компонентов для систем искусственного интеллекта новый глава Intel, как ожидается, постарается предложить заказчикам решения с широкими возможностями индивидуализации.

#intel #генеральный директор #лип-бу тан
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