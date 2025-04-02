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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Gelandewagen разорвал Tesla Cybertruck в буквальном смысле
На две части в результате бокового столкновения.

Ресурс Electrek приводит подробности происшествия с участием внедорожника Mercedes-Benz G-Klasse и нескольких припаркованных автомобилей, среди которых не посчастливилось оказаться и электрическому пикапу Tesla Cybertruck. Если судить по не очень качественным кадрам с последствиями аварии, несущийся на большой скорости Gelandewagen протаранил Cybertruck в бок, после чего тот буквально разделился на две части поперёк.

Источник изображения: Electrek

От разрушения не спасла ни высокопрочная батарея в защитном кожухе, которая расположена под днищем, ни силовая структура кузова. Впрочем, как поясняет источник, из нержавеющей стали у Cybertruck выполнены только внешние панели кузова, а его силовой каркас ради облегчения конструкции изготавливается из алюминия. Не самый лёгкий внедорожник на большой скорости вполне мог разорвать пикап по линии сопряжения кабины и кузова. В аварии пострадал только водитель Mercedes-Benz, хотя ущерб причинён ещё семи автомобилям, которые стояли на парковке.

#tesla #tesla cybertruck #дтп
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