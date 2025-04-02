Почти 2400 штук для относительно молодой модели — это много.

По неофициальной статистике Tesla-Info, компания Tesla накопила в США около 2400 готовых к реализации электрических пикапов Cybertruck, что в очередной раз указывает на вялый спрос на эту относительно молодую модель электромобиля, которая присутствует на рынке чуть менее года. За пределами Северной Америки Cybertruck официально не предлагается, и многие источники считают, что в той же Европе ему придётся столкнуться с трудностями при сертификации с точки зрения безопасности для прочих участников дорожного движения.

Источник изображения: Tesla

Поскольку самые доступные версии пикапа с приводом на одну ось Tesla ещё не выпускает, имеющийся складской запас Cybertruck можно оценить в $200 млн. Замораживать подобные суммы чревато даже для Tesla, поэтому автопроизводитель будет вынужден снижать цены на спорную новинку. Пока что меры стимулирования спроса сводились к предоставлению рассрочки на льготных условиях, но о слабом спросе на Cybertruck говорит хотя бы ситуация с услугой трейд-ин. В США в представительствах Tesla бывший в употреблении пикап нельзя сдать в зачёт другого электромобиля этой марки, хотя ранее подобных ограничений не наблюдалось.