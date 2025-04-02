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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Amazon возобновила доставку товаров беспилотниками в Техасе и Аризоне
С января услуга приостанавливалась из-за ошибок в работе датчика высоты.

К концу десятилетия гигант интернет-торговли Amazon рассчитывает ежегодно доставлять по 500 млн посылок с помощью беспилотных летательных аппаратов. Конструкция последних постоянно совершенствуется, и предыдущий опыт эксплуатации в январе заставил компанию приостановить оказание профильных услуг в Техасе и Аризоне, поскольку датчик высоты работал с отклонениями из-за обилия в местном воздухе пыли. Корректировка была внесена на программном уровне, после чего американские регуляторы допустили дроны с новым ПО к эксплуатации. Фактически, она возобновилась на прошлой неделе, как отмечает CNBC.

Источник изображения: Amazon

Первый после двухмесячной паузы клиент Prime Air получил свой заказ методом экспресс-доставки по воздуху в Аризоне на прошлой неделе, потратив на ожидание чуть более 30 минут. Какое расстояние для этого пришлось преодолеть дрону, не сообщается. Модель MK30 издаёт меньше шума в полёте и способна передвигаться по воздуху даже в условиях небольшого дождя. Британские власти также разрешили Amazon доставлять товары по воздуху при помощи беспилотников, так что двумя американскими штатами территория их применения не ограничится. Правда, до прошлого апреля они летали и по Калифорнии, но потом местную программу доставки пришлось свернуть.

#amazon #дроны #доставка #беспилотные летательные аппараты
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