Ему выпала возможность посетить финал на Тайване в следующем месяце.

Буквально с прошлого квартала в запасниках редакции завалялась новость о достижениях участника нашей конференции в квалификационном этапе соревнований G.Skill OC World Cup 2025, финал которых будет проходить в столице Тайваня в конце следующего месяца. Занявший в отборочном этапе шестое место россиянин Dim0n527 получил право в дни проведения Computex 2025 побороться за часть призового фонда в $40 000.

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Впрочем, организаторы турнира не покрывают расходов на перелёт до Тайбэя и размещение, поэтому в случае готовности нашего соотечественника посетить остров эти расходы ему придётся понести за свой счёт. В любом случае, экстремальный разгон никогда не был дешёвым удовольствием, а посетить попутно крупнейшую отраслевую выставку в мире наверняка мечтает каждый энтузиаст компьютерных технологий, даже если он не увлекается соревновательным оверклокингом. Так или иначе, шестое место в отборочном туре само по себе заслуживает всяческих поздравлений.