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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC после ухода Трампа может лишиться своего бизнеса в США
И компания, возможно, это понимает.

По мнению опрошенных Financial Times отраслевых экспертов, недавнее заявление TSMC о готовности потратить ещё $100 млрд на строительство трёх предприятий по выпуску и двух предприятий по упаковке чипов на территории США было в известной степени выверено с политической точки зрения. Существует мнение, что построить такое количество предприятий TSMC планировала ещё с 2020 года, когда подбирала себе участок земли в Аризоне, а заверения в готовности вложить больше денег в американскую промышленность сделаны ради выигрыша времени в торге с властями США.

Источник изображения: Intel

По сути, американские проекты TSMC не особо выгодны самой компании, мягко говоря. По некоторым оценкам, чтобы к началу следующего десятилетия общая норма прибыли компании сохранялась на традиционном уровне около 53%, американским предприятиям TSMC нужно будет к началу следующего десятилетия работать с нормой прибыли не ниже 40%, причём сейчас они остаются убыточными. Эксперты утверждают, что рано или поздно TSMC придётся расширять бизнес за пределами Тайваня, на котором банально закончится свободная земля, но пока она заинтересована в том, чтобы очень размеренно строить свои предприятия в США.

Существует и риск политического характера, связанный с предстоящей сменой власти в США после истечения второго президентского срока Трампа. Даже если TSMC вложит все намеченные суммы в строительство предприятий в США, и поможет «встать с колен» с Intel, новые власти страны могут использовать предлог антимонопольного регулирования, чтобы технично «отжать» у TSMC все американские активы.

#сша #литографическое производство #tsmc #аризона
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