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Новости Hardware Алексей Сычёв
GlobalFoundries ведёт переговоры о поглощении тайваньской UMC
Последняя из компаний это отрицает.

Японское агентство Nikkei не было замечено в первоапрельских розыгрышах, поэтому опубликованную им накануне информацию можно воспринимать более ли менее серьёзно. По данным источников, американские власти уже пару лет пытаются заманить второго по величине на Тайване контрактного производителя чипов UMC на территорию США. Пока это отчасти удалось только компании Intel, которая предоставит UMC свои пустующие мощности с 2027 года для производства 12-нм продукции.

Источник изображения: UMC

При этом слухи приписывают участие в переговорах о поглощении UMC номинально американской GlobalFoundries. Сообща эти компании могли бы контролировать около 10% мирового рынка услуг по контрактному производству чипов, и подстраховали бы США с точки зрения доступа к мощностям, на которых изготавливаются зрелые чипы. UMC располагает предприятиями в Японии, на Тайване, в Китае и Сингапуре. У GlobalFoundries есть предприятия в Сингапуре, США и Германии.

Следует помнить, что сделки такого масштаба подразумевают согласование с антимонопольными органами разных стран, и без Китая в этом вопросе не обойтись. Власти КНР некоторое время назад заблокировали сделку Intel по покупке израильского производителя чипов Tower Semiconductor, так что и UMC с высокой долей вероятности сохранила бы независимость. Представители последней пояснили, что в никаких переговорах о слиянии не задействованы.

#globalfoundries #сделка #umc
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